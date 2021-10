ब्रिटेन: पीएम जॉनसन की पार्टी के सांसद की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

लंदन। ब्रिटिश कंजर्वेटिव सांसद डेविड एमेस की शुक्रवार को पूर्वी इंग्लैंड के एक चर्च में बैठक के दौरान चाकू मारने से मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने एक 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसेक्स पुलिस ने कहा कि लेह-ऑन-सी में शुक्रवार दोपहर के बाद एक छुरा घोंपने की रिपोर्ट के लिए अधिकारियों को बुलाया गया था। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक चाकू बरामद किया गया।

पुलिस ने कहा, "हम घटना के संबंध में किसी और की तलाश नहीं कर रहे हैं और यह नहीं मानते कि व्यापक जनता के लिए कोई खतरा है।" पुलिस ने बाद में कहा कि छुरा घोंपने से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि मारे गए व्यक्ति का नाम जारी नहीं किया गया। पुलिस ने बताया कि हत्या के संदेह में आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है।

स्काई न्यूज और अन्य ने कहा कि लंदन के पूर्व में समुद्र तटीय शहर लेह-ऑन-सी के एक आवासीय क्षेत्र में बेलफेयर मेथोडिस्ट चर्च में लोगों के साथ एक नियमित बैठक के दौरान एम्स पर हमला किया गया था। फुटेज में कई एम्बुलेंस और चर्च के पास एक एयर एम्बुलेंस इंतजार करती नजर आई। स्थानीय पार्षद जॉन लैम्ब ने कहा कि हमले के दो घंटे से अधिक समय बाद एम्स को अस्पताल नहीं ले जाया गया था और स्थिति "बेहद गंभीर" थी।

My next constituency surgery will be taking place on Friday 15th October at Belfairs Methodist Church, 251 Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, SS9 4NG.



To book an appointment please email [email protected] or call 020 7219 3452 pic.twitter.com/aHhxWPrXXi