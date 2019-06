भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच देखने पहुंचा विजय माल्या, लगे 'चोर-चोर' के नारे

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को लंदन के द ओवल मैदान पर खेले जा रहे विश्व कप क्रिकेट मैच को देखने पहुंचे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ( vijay mallya ) को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में विजय माल्या को कुछ दर्शक 'तुम चोर हो' कहते दिखाई दिए। वीडियो में माल्या यह सुनकर वहां से निकलने की कोशिश करते हुए दिखे। गौरतलब है कि किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक को भारत के प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ रहा है, जहां वह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वांछित है। उस पर 9000 करोड़ की धोखधाड़ी का आरोप है।

जुलाई में होने वाली सुनवाई के लिए तैयारी चल रही: माल्या

वीडियो में, माल्या "चोर है (आप एक चोर हैं)" के नारे सुनाई दिए। देश से माफी मांगने का भी नारा सुनाई दिया। कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की भी हुई। माल्या इसे नजरअंदाज करके आगे निकल गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह यहां खेल देखने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जुलाई में होने वाली अगली सुनवाई के लिए तैयारी चल रही है।

#WATCH London, England: Vijay Mallya says, "I am making sure my mother doesn't get hurt", as crowd shouts "Chor hai" while he leaves from the Oval after the match between India and Australia. pic.twitter.com/ft1nTm5m0i