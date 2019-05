जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को 50 हफ्ते की जेल

लंदन। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ( Julian Assange ) को लंदन में बुधवार को 50 हफ्ते की जेल की सजा सुनाई गई। असांज पर जमानत की शर्तों को उल्लंघन के आरोप में यह सुनाई है। इससे पहले अदालत की ओर से एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बताया था कि असांज को जमानत की शर्तों को उल्लंघन करने के आरोप में 12 महीने की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि यह जरूर है कि जेल में बिता गए समय को ध्यान में रखते हुए असांज को सजा सुनाई जा सकती है।

WikiLeaks founder #JulianAssange will be sentenced on Wednesday for breaching a British court order seven years ago, when he took refuge in Ecuador's London embassy to avoid extradition to Sweden. https://t.co/IzL1x8Tzv8