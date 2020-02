बड़ी खबर: पुरानी किताबें अब नहीं आएगी काम में, होगा बड़ा बदलाव

पुरानी किताबों को अब सहेजने की जरूरत नहीं होगी (Old books will no longer need to be saved)। राजस्थान विश्वविद्यालय अब नए सत्र मेें बड़े बदलाव के मूड में है (Rajasthan University is now in the mood for a big change in the new semester)। राजस्थान विश्वविद्यालय में नए सत्र से पाठ्यक्रम में लगभग 30 प्रतिशत तक बदलाव किया जा सकता है।

पुरानी किताबों को अब सहेजने की जरूरत नहीं होगी (Old books will no longer need to be saved)। राजस्थान विश्वविद्यालय अब नए सत्र मेें बड़े बदलाव के मूड में है (Rajasthan University is now in the mood for a big change in the new semester)। राजस्थान विश्वविद्यालय में नए सत्र से पाठ्यक्रम में लगभग 30 प्रतिशत तक बदलाव किया जा सकता है (Courses can be changed up to 30 percent from the new semester)। विवि में मंगलवार को हुई डीन्स कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

वार्षिक पद्धति की जगह सेमेस्टर पद्धति से हो सकती है परीक्षा

राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर ऑनर्स पाठ्यक्रम की परीक्षा वार्षिक पद्धति से होती है। इसे भी सत्र 2020-21 से सेमेस्टर पद्धति करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी संकायों के डीन अपने संकाय के अंतर्गत अध्ययन मंडल, पाठ्यक्रम समिति, तदर्थ पाठ्यक्रम समिति के संयोजकों (Convenors of Board of Studies, Curriculum Committee, Ad-hoc Syllabus Committee) की बैठक विभागाध्यक्ष के साथ करके सभी प्रस्तावों की पालना करवाएं।