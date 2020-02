Exam Tips: परीक्षा का तनाव ऐसे करें हुआ हवा में छू

बोर्ड परीक्षाओं का तनाव हर विद्यार्थी झेलता है। तनाव न झेल पाने वाले विद्यार्थी गलत कदम तक उठा लेते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से दूर रखा जाए।



स्टूडेंट्स को एडवेंचर स्पोर्ट्स कराया

सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का तनाव दूर करने के लिए (Cbse board to relieve exam stress) उदयपुर में दसवीं व बारहवीं बोर्ड के स्टूडेंट्स (Students of tenth and twelfth board) को एडवेंचर स्पोट्र्स (Adventure Sports to Students) कराया गया। इसके तहत बच्चों को स्काई साइकिलिंग, जिप लाइनिंग, एरियल रोप कोर्स (Sky Cycling, Zip Lining, Aerial Rope Course) आदि कई एडवेंचर एक्टिविटीज (Adventure activities) कराई गई। वहीं बच्चों को भी ये एक्टीविटीज करने में बहुत मजा आया और उन्हें भी परीक्षा के तनाव से राहत मिली (Enjoyed doing activities and they also got relief from exam stress)। उदयपुर के रानी रोड क्षेत्र में एडवेंचर स्पोट्र्स का आनंद लेते विद्यार्थी। इसी तरह से उन्हें तनाव से राहत मिल रही है।