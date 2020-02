Exam Tips: एमएनआइटी में अब बीटेक के तीन विकल्प मिलेंगे

मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (एमएनआइटी) (Malaviya National Institute of Technology (MNIT) में छात्रों को नए सत्र से बीटेक के तीन विकल्प मिलेंगे। उन्हें बीटेक, बीटेक ऑनर्स और बीटेक विद माइनर (BTech, BTech Honors and BTech with Minor) विषय के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही संस्थान की हर ब्रांच में माइनर विषय को जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए छात्र मैकेनिकल के साथ माइनर कम्प्यूटर, मैनेजमेंट (Minor Computer, Management) या किसी अन्य ब्रांच का चुनाव कर सकता है। इसके लिए छात्रों को 20 क्रेडिट लेने होंगे, जबकि ऑनर्स डिग्री (Honours degree) के लिए उसी ब्रांच के 20-25 अतिरिक्त क्रेडिट लेने होंगे। जानकारी के अनुसार, ये क्रेडिट डिग्री के साथ ही पूरा करने होंगे। इनके लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। नए सिलेबस में फस्र्ट ईयर से ही ब्रांच का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। अभी सभी छात्रों को एक साल तक एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। अब पहले साल से ही विभाग तय करेगा कि कौन-कौनसे विषय पढ़ाए जाने चाहिए। साथ ही हर विभाग अपनी जरूरत के अनुसार पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण विषय तय करेंगे।

नए पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा मशीन लर्निंग (Artificial Intelligence and Machine Learning) जैसे विषय भी जुड़ेंगे।

पहला संस्थान

एमएनआइटी के डीन एकेडमिक्स प्रो.के.आर. नियाजी के अनुसार, एनआइटीज में छात्रों को बीटेक के तीन विकल्प देने वाला एमएनआइटी, जयपुर देश में पहला संस्थान होगा। उल्लेखनीय है कि एनआइटीज में एनआइटी जमशेदपुर में ही छात्रों को बीटेक ऑनर्स डिग्री करने का मौका मिलता है। वहीं, एनआइटी, त्रिची भी इसे शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

सैद्धांतिक रूप से बदलावों को सहमति दे दी है

सीनेट ने सैद्धांतिक रूप से बदलावों को सहमति दे दी है। सुझाव के लिए विभागों में भेजा गया है। नए सत्र से इसे लागू किया जाएगा।

प्रो.के.आर.नियाजी, डीन एकेडमिक्स, एमएनआइटी