राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं 2 मार्च से, यहां जानें पूरा शड्यूल

राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातक (Graduate of Rajasthan University) के नियमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। इसमें विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय ( पास/ऑनर्स) के नियमित परीक्षार्थी, पूर्व परीक्षार्थी, वाणिज्य, विज्ञान संकाय के स्वयंपाठी एवं बी.एससी एडिशनल 2020 (Regular examiners of Science, Commerce and Arts Faculty (Pass / Hons), ex-examiners, Commerce, Faculty of Science Faculty and B.Sc. Additional 2020) के परीक्षार्थी शामिल रहेंगे। इन परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र विवि की वेबसाइट पर 20 फरवरी से उपलब्ध होंगे। डाउनलोड किए गए दोनों प्रवेश पत्रों में निर्धारित स्थान पर फोटो उपलब्ध होना आवश्यक होगा। अन्यथा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर संबंधित प्राचार्य से प्रमाणित करवाकर ही



परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना होगा।

जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हो सके हैं, ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी पूर्व में जमा परीक्षा फॉर्म की हार्डकॉपी को संबंधित प्राचार्य से प्रमाणित करवाकर सभी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं सहित परीक्षा अनुभाग की संबंधित खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परीक्षार्थी जो विवि परीक्षा 2019 से पूर्व के वर्षों में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और श्रेणी सुधार/अंक सुधार हेतु परीक्षा इस कारण से उनके परीक्षा फॅार्म निरस्त किए गए हैं।