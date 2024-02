NEET 2024: नेगेटिव मार्किंग से हैं परेशान तो इन 7 टिप्स से करें दोस्ती, सफलता जरूर मिलेगी

जयपुरPublished: Feb 25, 2024 01:32:19 pm Submitted by: Shambhavi Shivani

अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो नीट की परीक्षा में आपके काम आएगी।

Tips To Avoid Negative Marking In NEET: हर वर्ष कई सारे बच्चे मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए NEET (National Eligibility cum Entrance Test) की तैयारी करते हैं। अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो नीट (Tips & Tricks For NEET) के छात्रों के लिए है।

नेगेटिव मार्किं से बचें (Negative Marking In NEET)

मार्किंग स्कीम और एग्जाम पैर्टन की जानकारी हासिल करें। NEET की परीक्षा में हर सही जवाब के लिए 4 अंक, वहीं गलत जवाब पर -1 अंक मिलते हैं। सही सवाल बनाएं

हड़बड़ाहट में सवाल न बनाएं। आप जितनी कम गलतियां करेंगे, स्कोर करना उतना ही आसान होगा। NEET की परीक्षा में ‘जल्दी’ के बजाए ‘सही’ को चुनें। इस टिप्स को आजमा कर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सवाल को ध्यान से पढ़ें

छात्र प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। किसी सवाल की गलत व्याख्या करने से जवाब देने में भी गलती हो सकती है, इसलिए उत्तर चुनने से पहले सवाल को अच्छे से समझ लें। आपकी एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है। यह भी पढ़ें गलत ऑप्शन को अलग कर लें (Wrong Options In NEET)

गलत ऑप्शन को अलग कर लें (Wrong Options In NEET)

जब आपको लगे कि कोई ऑप्शन गलत है तो उन्हें पहले ही छांटकर अलग कर लें। ऐसे गलत ऑप्शन्स के लिए प्रश्न पत्र पर हल्का मार्क कर लें। इस तरह आप गलत सवाल चुनने से बचेंगे। तुक्का न लगाएं

ऐसे किसी भी परीक्षा जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उन्हें देते वक्त तुक्का न लगाएं। यदि आप तुक्का लगाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। ऐसे सवाल जिनके बारे में आप अनिश्चित हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है। यह भी पढ़ें टाइम मैनेजमेंट सीखें

टाइम मैनेजमेंट सीखें

नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हर सेक्शन के लिए एक समय निर्धारित करना बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि किसी सेक्शन में निर्धारित समय से ज्यादा का वक्त न लगे। अगर आप एक सेक्शन में ज्यादा समय लगाते हैं तो आपके पास दूसरे सेक्शन को पूरा करने के लिए कम समय बचेंगे। अभ्यास करें

हर दिन अभ्यास करें और मॉक टेस्ट दें। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपनी कमियां खुद दिखने लग जाएंगी। याद रखें Practice Makes A Man Perfect और फिर विद्यार्थी के लिए तो अभ्यास करना काफी लाभदायक साबित होता है। पढ़ना जारी रखे