CBSE CTET 2019 : आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, ये हैं Fees, Exam Pattern व अन्य डिटेल्स

CBSE CTET December exams 2019 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) के द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET (Central Teacher Eligibility Test) के 13वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार फॉर्म 18 सिंतबर 2019 तक भरे जा सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करवाने के लिए 23 सितंबर को दोपहर 3.30 बजे तक का समय दिया गया है। CTET भर्ती परीक्षा देश भर के 110 शहरों में तथा 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी।

CTET Exam के लिए ऐसे करें अप्लाई

Step I - सबसे पहले सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट https://ctet.nic.in/ ओपन करें।

Step II - इसके बाद होम पेज पर दिए गए “Apply Online” के लिंक पर क्लिक करें, इससे एक नया पेज ओपन होगा।

Step III - इस नए ओपन पेज पर एप्लीकेश फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद ब्राउजर में दिखाए गए Registration No./ Application No. को अपने पास लिखकर रख लें।

मांगे गए डॉक्यूमेंट्स (पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सिग्नेचर) की स्कैन कॉपी अपलोड़ करें।

Step IV - अंत में ई-चालान अथवा डेबिट/ क्रेडिट कार्ड अथवा नेटबैंकिंग का प्रयोग करते हुए एग्जाम फी का भुगतान करें।

Step V - इस प्रकार पूरा फॉर्म भरने के बाद कन्फर्मेशन आएगी जिसका प्रिंट लेकर भविष्य में उपयोग के लिए रख लें।

ये हैं CTET Exam Fees

सामान्य श्रेणी तथा OBC वर्ग के आवेदकों के लिए एक पेपर (कोई भी एक पेपर) देने के लिए फीस 700 रुपए तथा दोनों पेपर देने के लिए 1200 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। SC, ST तथा दिव्यांग आवेदकों के लिए एक पेपर की फीस 350 रुपए तथा दोनों पेपर की फीस 600 रुपए रखी गई है।

ऐसा रहेगा CTET Exam Pattern

CTET Exam में दो पेपर आयोजित किए जाएंगे। इनमें से प्रथम पेपर प्राइमरी स्टेज (अर्थात क्लास Ist से Vth तक) के अध्यापक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होगा जबकि दूसरा पेपर एलिमेंटर स्टेज (अर्थात VIth से VIIIth कक्षा) के टीचर्स के लिए आयोजित होगा।

किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप सीटेट ऑफिस के निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं-

The Joint Secretary (CTET),

Central Teacher Eligibility Test Unit,

Central Board of Secondary Education,

PS 1-2, Institutional Area, I P Extension,

Patparganj, Delhi-110 092

Contact No: 011-22235774, 22247176 Fax: 22235775

Email: [email protected]

अधिक जानकारी के लिए सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट देखें अथवा नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें: https://ctet.nic.in/CMS/Handler/FileHandler.ashx?i=File&ii=162&iii=Y