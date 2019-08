Exam Tips: स्टूडेंट्स एग्जाम्स में भी लिख रहे हैं शॉर्ट चैटिंग लैंग्वेज, ये होगा असर

exam Tips: सोशल साइट्स पर घंटों बिताने और चैटिंग करने का नतीजा यंगस्टर्स की एकेडमिक पर भी दिखाई देने लगा है। वाट्स ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खासतौर पर यूथ ज्यादा समय दे रहा है और इसके साइड इफैक्ट भी सामने आ रहे हैं। इन सोशल प्लेटफॉर्म पर चैटिंग करते वक्त यूजर्स शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स का यूज स्टूडेंट्स इतना करने लगे हैं कि इन वर्ड्स का अब वे एग्जाम में भी यूज करने लगे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आजकल एग्जाम्स में पूरी स्पैलिंग लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। एक्सपट्र्स का कहना है कि ऐसा करने से बच्चों की मैंटल एबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है।

नॉर्मल स्पैलिंग भी नहीं लिख पा रहे बच्चे

सुबोध स्कूल के सोशल साइंस टीचर डॉ. संजय पाराशर के मुताबिक, आजकल स्कूल स्टूडेंट्स चैटिंग लैंग्वेज को स्कूल एग्जाम्स के साथ बोर्ड एग्जाम्स में लिखने लगे हैं, जो उनके मार्क्स पर असर डाल रही है। बच्चे शॉर्ट फॉर्म लिखने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि कई बार उन्हें ईजी और नॉर्मल वर्ड्स की स्पैलिंग भी नहीं आती है। हम बच्चों की काउंसलिंग कर उन्हें ऐसा नहीं करने की एडवाइज दे रहे हैं। वहीं बोर्ड समय-समय पर वर्कशॉप और सेमिनार में भी टीचर्स को इस बारे में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बच्चों को शॉर्ट वर्ड्स लिखने के लिए मोटिवेट नहीं करें व उन्हें ऐसा करने से रोकें।

यूजी-पीजी के स्टूडेंट्स लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म

कानोडिय़ा कॉलेज की टीचर डॉ. प्रीति शर्मा ने बताया कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स भी शॉर्ट वर्ड्स का जमकर यूज कर रहे हैं। कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखने के चक्कर में स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कट जाते हैं। कॉमन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म तो समझना आसान है, लेकिन कई बार नए शॉर्ट वर्ड्स को लेकर कन्फ्यूजन रहता है।

ये वर्ड्स होते हैं यूज

Please - plz

Could - cud

You - u

And - &, n

Between - b/w

For - 4

Friends - frnd

Would - wud

There - thr

Picture - pic

Girl - gal

Forward - fwrd

Government - govt

Received - recd

President - prez