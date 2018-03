HPTET 2018 सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक और सरकारी अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए कुछ ऐसी जानकारी साझा कर रहे हैं जिनके जरिये आप जान पाएंगे की अध्यापक बनने के लिए जरुरी परीक्षा के क्या मापदंड है। हम आपको बताने जा रहे है हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पैटर्न, पाठ्यक्रम, परीक्षा पत्र, विषयों, सूचनाएं और ऑनलाइन तैयारी आदि की जानकारी।

HPTET 2018 Notification

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (HPSSSB) राज्य भर में शिक्षक पद के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HPTET ) आयोजित करता है। राज्य में कक्षा I-V के लिए प्राथमिक शिक्षकों और कक्षा VI-VII उच्च प्राथमिक शिक्षक चयन के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है।

इस परीक्षा के लिए बीएड प्रमाणपत्र वाले सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के बारे में अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। आधिकारिक वेबसाइट http://www.hpbose.org/ पर HPTET 2018 परीक्षा अधिसूचना की घोषणा के बाद यहां एक ही अपडेट किया जाएगा।

How To Apply For HPTET 2018

HPTET Exam 2018 के लिए आवेदन करने में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र तक आधिकारिक साइट- www.hpbose.org पर जारी किया जाए। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने के बाद ही इसे यहां अपडेट किया जाएगा।

HPTET Exam 2018 Application Fees

जनरल और उसके उप-श्रेणियां (PHH को छोड़कर) - 800 रुपये

ओबीसी / एसटी / एससी / PHH - 500 रुपये

Education Qualification For HPTET Exam 2018

आयु: भर्ती और संवर्धन नियमों के अनुसार, नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयु सीमा मानदंड को परिभाषित किया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीएचएच श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत आयु में छूट



TGT कला: बी.ए. / बी.कॉम कुल मिलाकर 50% अंकों / वरिष्ठ माध्यमिक न्यूनतम न्यूनतम 50% अंक और 4 साल की प्राथमिक शिक्षा में स्नातक

TGT (गैर-मेडिकल): न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएससी (एनएम) और 50% अंकों के साथ शिक्षा / वरिष्ठ माध्यमिक स्नातक के 1 वर्ष और 4 साल की प्राथमिक शिक्षा में स्नातक।