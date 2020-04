IB Board: कक्षा 11वीं और 12वीं परीक्षा की रद्द, ऐसे किया students को प्रमोट

इंटरनेशनल बैकाल्टौरीटे (आईबी) (The International Baccalaureate (IB) ने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए अपने डिप्लोमा कार्यक्रम और कॅरियर से संबंधित कार्यक्रम परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है (announced cancellation of its diploma programme and career-related programme exams for classes XI and XII)। परीक्षा 30 अप्रैल से 22 मई तक निर्धारित की गई थी (The exams were scheduled from April 30 to May 22)। यह बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाले पहले बोर्डों में से एक है (It is among the first boards to cancel the exams)।

दुनियाभर के स्कूलों को हाल ही जारी एक परिपत्र में, आईबी ने कहा, "छात्रों को एक डिप्लोमा या एक कोर्स प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा जो उनके काम के मानक को दर्शाता है(The students will be awarded either a diploma or a course certificate which reflects their standard of work)। उपलब्धि छात्रों के शोध और स्थापित मूल्यांकन विशेषज्ञता के आसपास आधारित होगी। कठोरता और गुणवत्ता नियंत्रण पहले से ही कार्यक्रमों में बनाया गया है।