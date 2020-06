ICSI CS की परीक्षा फिर स्थगित, यहां देखें संशोधित शेड्यूल

ICSI CS exam: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) (The Institute of Company Secretaries of India (ICSI)) ने कोविद -19 महामारी को देखते हुए कंपनी सेक्रेटरीज (सीएस) फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल प्रोग्राम और पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन परीक्षा (Company Secretaries (CS) Foundation, Executive, Professional programme and Post Membership Qualification exam) फिर से स्थगित करने का फैसला किया है।

जून महीने में आयोजित होने वाली थी परीक्षा

आईसीएसआई परीक्षा ( ICSI exam), जो शुरू में जून 2020 के महीने में आयोजित होने वाली थी, पहले लॉक होने के कारण जुलाई तक स्थगित कर दी गई थी। संस्थान ने अब आईसीएसआई सीएस परीक्षाओं को और अधिक रद्द कर दिया है। परीक्षा 18 अगस्त से 28 अगस्त 2020 तक आयोजित की जाएगी (The exams will be held from August 18 to August 28, 2020)।

आईसीएसआई सीएस परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय संस्थान द्वारा सीएस छात्रों और सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी देने के एक दिन बाद लिया गया था।