Most Important General Knowledge Question For All Competitive Exam

1. 'भरतेश्वर बाहुबलि रास' किसकी रचना है?

(A) शालिभद्र सूरी (B) वज्रसेन सूरी

(C) जिनकुशल सूरी (D) विजयसेन सूरी

2. 'राज प्रशस्ति' के रचयिता कौन थे?

(A) महेश भट्ट (B) देयाक

(C) कृष्ण भट्ट (D) रणछोड़ भट्ट

3. 'बास्योड़ा' पूजन में किस देवी की पूजा की जाती है?

(A) जीण माता (B) मनसा माता

(C) आंवड़ माता (D) शीतला माता

4. 'रमझोल' आभूषण कहां पहना जाता है?

(A) पांव (B) गले में

(C) हाथ में (D) नाक में

5. 'राग मंजरी; के रचनाकार कौन थे?

(A) महाराणा कुम्भा (B) शारंगदेव

(C) पुण्डरिक विट्ठल (D) लोचन

6. रम्मत क्या है?

(A) गायन शैली (B) लोक गीत

(C) लोक नृत्य (D) लोक नाट्य शैली

7. राठ क्षेत्र किस जिले में स्थित है?

(A) अलवर (B) धौलपुर (C) करौली (D) भरतपुर

8. राजस्थानी नाटक 'केसर विलास' के रचनाकार कौन हैं?

(A) विजयदान देथा (B) यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'

(C) शिवचन्द्र भरतिया (D) जयसिंह नीरज

9. गोपीचन्द्र-भरथरी के भजनों का गायन किस जाति के द्वारा किया जाता है?

(A) कामड़ (B) भाट (C) सांसी (D) जोगी

10. 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के ए.जी.जी (एजेंट टू गवर्नर जनरल) कौन थे?

(A) हेनरी लॉरेंस (B) जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस

(C) जॉन लुडलो (D) चाल्र्स मेटकॉफ

11. राव राजा तुलाराम के साथ नसीबपुर युद्ध (16 नवंबर 1857) में राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने साथ दिया था?

(A) ठाकुर शिवनाथ सिंह (B) ठाकुर कुशाल सिंह

(C) हीरासिंह (D) अनाड़ सिंह

12. मानगढ़ धाम किस जिले में स्थिति है?

(A) डूंगरपुर (B) प्रतापगढ़ (C) बांसवाड़ा (D) कोटा

13. नीमूचाना किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था?

(A) अलवर (B) भरतपुर (C) जयपुर (D) बूंदी

14. भरतपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष बनाए गए थे-

(A) किशनलाल जोशी (B) गोपीलाल यादव

(C) ठाकुर देशराज (D) बाबू राजबहादुर

15. 'नवीन राजस्थान' नामक समाचार-पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था?

(A) विजयसिंह पथिक (B) गणेश शंकर विद्यार्थी

(C) वासुदेव शर्मा (D) हरिभाऊ उपाध्याय

1. a, 2. d, 3. d, 4. a, 5. c, 6. d, 7. a, 8. c, 9. d, 10. b, 11. a, 12. c, 13. a, 14. b, 15. a