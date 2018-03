NEET UG 2018 डॉक्टर बनने की राह पर बढ़ाएं पहला कदम,

NEET UG 2018 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) अंडरग्रेजुएट (यूजी) 2018 के लिए इच्छुक व योग्य आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं। उल्लेखनीय है कि यह टेस्ट देशभर में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित करवाया जाता है। टेस्ट के लिए इच्छुक आवेदक 9 मार्च 2018 को रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी से चलने वाले सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनईईटी (यूजी) के जरिए एडमिशन होते हैं। एनईईटी 2018 की परीक्षा देने के लिए सभी आवेदकों के पास आधार नंबर होना जरूरी है। सभी आवेदकों को एनईईटी-2018 के आवेदन फॉर्म में अपना आधार नंबर भरना होगा। एनईईटी 2018 की परीक्षा पूरे देश में 6 मई 2018 को आयोजित करवाई जाएगी।

Qualification For NEET 2018

एमबीबीएस व बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा तय की गई है। 31 दिसंबर 2018 को आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष और परीक्षा के दिन अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तय की गई है। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी व पीएच कैटेगिरी के आवेदकों को इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। एडमिशन के लिए आवेदकों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटक्नोलॉजी और इंग्लिश विषयों में अलग-अलग पास होना आवश्यक है। इन विषयों में मिलाकर उनके न्यूनतम 50 प्रतिशत माक्र्स होने जरूरी हैं। वहीं, एससी, एसटी व ओबीसी कैटेगिरी के आवेदकों के न्यूनतम 40 प्रतिशत माक्र्स होने आवश्यक हैं। पीएच कैटेगिरी के आवेदकों के न्यूनतम 45 प्रतिशत माक्र्स होने चाहिए। इस साल 12वीं की परीक्षाएं देने जा रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

How To Apply For NEET Exam 2018

NEET 2018 की परीक्षा देने के इच्छुक आवेदक सीबीएसई की वेबसाइट www.cbseneet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म के साथ ही आवेदकों को अपनी स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही, जनरल व ओबीसी कैटेगिरी के आवेदकों को बतौर एप्लीकेशन फीस 1400 रुपए जमा करवाने होंगे। वहीं, एससी, एसटी व पीएच कैटेगिरी के आवेदकों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 750 रुपए जमा करवाने होंगे। आवेदक यह रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए या फिर ई-वॉलेट के जरिए भर सकते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या चेक या कैश आदि के जरिए फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदक भविष्य के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के कन्फर्मेशन पेज के कम से कम 3 प्रिंटआउट्स, फीस पेड का प्रूफ, फॉर्म के साथ अपलोड की गई फोटोग्राफ की 5 कॉपी आदि अपने पास रखें। सभी आवेदक, इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने से पहले जरूरी दिशा-निर्देशों को अवश्य पढ़ लें।

आधार नंबर है जरूरी

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आवेदन फॉर्म भरने के लिए सभी योग्य आवेदकों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। सभी इच्छुक आवेदकों को NEET 2018 के आवेदन फॉर्म में अपना आधार नंबर भरना होगा। हालांकि, जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम के आवेदकों को इससे छूट दी गई है। वहीं, एनआरआई आवेदकों के पास आवेदन फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट नंबर होना जरूरी है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपना आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि भी भरना होगा जिसे यूआईडीएआई के डेटा से सत्यापित किया जाएगा।

Exam Pattern For NEET 2018

NEET UG 2018 में आवेदकों को एक पेपर देना होगा जिसमें 180 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल हल करने होंगे। ये सभी सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) विषयों से संबंधित होंगे। अभ्यर्थियों को जवाब मार्क करने के लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। यह परीक्षा कुल 3 घंटे की अवधि की होगी। आवेदक प्रश्न पत्र के लिए इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उडिय़ा, तमिल, तेलुगू और उर्दू में से किसी एक भाषा को चुन सकते हैं। एक बार प्रश्न पत्र की भाषा का चुनाव कर लेने के बाद कोई भी आवेदक बाद में इसमें बदलाव नहीं कर सकता।



NEET 2018 Important Dates

09 मार्च 2018 को रात 11:50 बजे तक योग्य आवेदक NEET UG 2018 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

10 मार्च 18 तय की गई है रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने की अंतिम तारीख।

12-16 मार्च 2018 तक डेटा की ऑनलाइन करेक्शन की जा सकती है।

06 मार्च 2018 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक NEET UG 2018 की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परिणाम 5 जून 2018 को आ सकते है।