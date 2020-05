Big News: 10वीं के छात्रों के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी आयोजित, मंत्री ने किया ट्वीट

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुए दसवीं क्लास की परीक्षा के बारे में जानकारी दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उन्होंने ट्वीट में बताया कि नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट्स को छोड़कर देशभर में दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

देंगे दस दिन का समय

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट में यह भी जानकारी दी है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों को परीक्षा से पहले तैयारियों के लिए 10 दिन का समय भी दिया जाएगा।

जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं की तारीखों का था ऐलान

मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दोपहर को जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया था। नए शेड्यूल के अनुसार अब जेईई मेन 18 से 23 जुलाई JEE-Main Examinations will be held on 18, 20, 21, 22, and 23 July 2020. साथ ही The date for JEE-Advance exam will be announced soon लिखा था। 26 जुलाई को नीट की परीक्षा होगी।