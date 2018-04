Reasoning Questions For All Type Competitive Exam आपकी मानसिक योग्यता और लॉजिकल रीजनिंग को परखने के लिए आज यहां दिए गए कुछ और सवालों को भी हल करके देखिए। दिखने में ये सवाल कई बार मुश्किल लग सकते हैं लेकिन इनके पीछे छिपी ट्रिक और लॉजिक को यदि आप समझ जाएंगे तो इनके हल को देखते ही पहचान लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। Education News In Hindi

1. निम्नलिखित सीरीज में रिक्त स्थान पर कौनसा विकल्प आएगा?

3, 27, 216, 1512, ?

(अ) 1872 (ब) 8072

(स) 6062 (द) 9072

2. निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द बाकी सभी शब्दों से किसी प्रकार से अलग है। बताइए कि वह कौनसा शब्द है?

(अ) सड़क (ब) निवास

(स) आवास (द) मकान

3. जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, उसी प्रकार अल्टीमीटर का संबंध किससे है?

(अ) गहराई (ब) ऊंचाई

(स) लंबाई (द) मोटाई

4. नीचे दिए गए विकल्पों में से कौनसा विकल्प रिक्त स्थान पर आएगा?

MILK : HDGP :: MIND : ?

(अ) HDYA (ब) HLYZ

(स) HDIY (द) DHYI

5. अगर किसी सांकेतिक भाषा में BRIDE को EULGH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PRUIT को किस तरह से लिखा जाएगा?

(अ) IUVLU (ब) IUXLV (स) IUXIS (द) IUXLW

6. बताइए कि किसी भी सौरमंडल में निम्नलिखित में से कौनसी चीज हमेशा होती है?

(अ) सूर्य (ब) ग्रह

(स) पृथ्वी (द) आकाश

7. गिरीश ने एक व्यापार सम्मेलन में तीन दिनों तक भाग लिया जिसके बाद वह दो दिनों तक व्यस्त था। उसके बाद उसने एक दिन की छुट्टी ली। फिर उसने तीन दिनों के एक सेमिनार में भाग लिया। अगर सेमिनार का तीसरा दिन शुक्रवार था तो किस दिन सम्मेलन शुरू हुआ था?

(अ) शुक्रवार (ब) बुधवार

(स) मंगलवार (द) गुरुवार

उत्तर

1.(द) 2.(अ) 3.(ब) 4.(स) 5.(द) 6.(अ) 7.(द)

ऐसे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब बहुत जल्द और आसानी से जवाब सकते हैं। लेकिन जितने आसान ये सवाल दीखते है उतने वास्तव में है नहीं।