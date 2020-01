SNAP result 2019: आज घोषित होगा परिणाम

इंस्टीट्यूट ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) Institutes of Symbiosis International (Deemed University) सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड (SNAP) ऑनलाइन टेस्ट 2019 का परिणाम आज यानी जारी हो सकता है। एसएनएपी 2019 स्कोर केवल 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के लिए सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के चुनिंदा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मान्य होगा।

website पर परिणाम - https://www.snaptest.org/ देख सकेंगे

उम्मीदवार, जो SIU द्वारा प्रस्तुत किए गए MBA / MSc कार्यक्रमों के लिए SNAP टेस्ट 2019 के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक websie से अपने परिणाम - https://www.snaptest.org/ देख सकेंगे।

SIU SNAP परीक्षण रविवार 15 दिसंबर, 2019 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक आयोजित किया गया था।

यदि शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से SIU संबद्ध संस्थानों द्वारा आयोजित आगे के प्रवेश (GE-PIWAT) प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता होगी।

ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरेक्शन और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट (GE-PIWAT) के लिए शॉर्टलिस्टिंग: उम्मीदवारों को उनके समग्र SNAP प्रतिशत के आधार पर GE-PIWAT के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

SNAP मेरिट सूची निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित होगी



SNAP Score (out of 150, scaled down to 50 marks): 50

Group Exercise (GE): 10

Personal Interaction (PI): 30

Writing Ability Test (WAT): 10

Total: 100

मेरिट लिस्ट और प्रतीक्षा सूची के लिए श्रेणीवार कट ऑफ संबंधित संस्थानों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।