विदेशी गिरोह फेसबुक से विदेशी युवती का झांसा देकर कर रहा था ठगी

(Hariyana News ) विदेशी गोरियों से दोस्ती (Cheating on Facebook ) की चाहत ऐसा फंदा है, जिसमें काफी कुछ लुट-पिट सकता है। (Be aware of friendship on Facebook ) फेसबुक यूजर्स को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मोहब्बत के नाम पर जो लॉलीपाप उन्हें दी जा रही है, दरअसल वह एक उन्हें फांसने का एक शुद्ध झांसा है। पुलिस ने ऐसे ठगने वाले एक विदेशी गिरोह का पर्दाफाश किया है।