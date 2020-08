सलमान की हत्या करा कर बॉलीबुड में खौफ पैदा करना चाहता था गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई

(Haryana News ) कुख्यात गैंगस्टर लारेंस विश्नोई (Notorious gangster Lawrence ) ख्यातनाम अभिनेता सलमान की हत्या ( Gangster Lawrence Wants to kill Salamn) करके बॉलीबुड में अपना खौफ पैदा करना (Lawrence wants create terrror in bollybood ) चाहता था। गैंगस्टर विश्नोई जोधपुर में सलमान खान के हिरण शिकार प्रकरण से दुखी था। गौरतलब है कि विश्नोई समाज वन्यजीवों के प्रति बच्चों की तरह लगाव रखता है। जनवरी 2020 मे मुंबई में सलमान खान की रेकी कराई।