नेपाल के 9 जमातियों को वापस भेजा, फिलींपींस व इंडोनेशिया के लिए कार्रवाई

फॉरनर्स एक्ट के (Action in foreigners act ) तहत बरी हुए नेपाल के 9 जमातियों (9 Jamati of Nepal sent back ) को वापस भेज दिया गया है। एक नेपाली जमाती की मृत्यु (One Nepali Jamati had died ) हो चुकी है। इनके साथ ही इंडोनेशिया और फिलीपींस के 18 जमाती भी पकड़े गए थे। पुलिस ने इनके लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है।