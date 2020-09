देशभर में कुख्यात साइबर अपराधियों के गढ़ जामताड़ा से सात की गिरफ्तारी

(Haryana News ) साइबर ठगी (Cyber crime hub Jamtara in Jharkhand ) के लिए कुख्यात झारखंड के जामताड़ा से साइबर अपराधी (Cyber criminal cheat Amitabh Bacchan ) आखिरकार पुलिस के चंगुल में फस गए। साइबर थाना पुलिस ने 2.30 लाख रुपए की साइबर ठगी (90% youth in cyber crime in this village ) की एक वारदात के मामले में जामताड़ा से सात साइबर अपराध के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।