मोबाइल पर बात करते हुए हाईटेंशन विद्युत लाइन से दूर ही रहें, हो गया यह हादसा

(Haryana News ) मोबाइल (Mobile ) से बात करते हुए बिजली की हाईटेंशन लाइन (H.T.line ) से दूर ही रहें तो अच्छा हैं। इसकी अनदेखी जान पर (Avoid talking near H.T.line ) भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक हादसा हुआ फरीदाबाद में, जहां एक युवक मोबाइल से बातचीत के दौरान हाइटेंशन (Youth died, while talking on mob. ) लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई।