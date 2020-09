ऐसी दोस्ती निभाई कि एक दोस्त जेल से छूटा और दूसरे को जेल जाना पड़ गया

(Haryana News ) एक दोस्त ने ऐसी दोस्ती निभाई (Heavy cost paid of friendship) की हवालात की हवा खानी पड़ (Police arrested friend ) गई। अब स्थिति यह है कि एक दोस्त तो जेल (One friend out of jail, another in ) से बाहर आ गया और दूसरे को अंदर होना पड़ गया। यह दिलचस्प मामला है फरीदाबाद में एक युवक को रात्रि को बंदूक से हवाई फायर करते वीडियो की वायरल होने की जानकारी पुलिस तक पहुंच गई फिर क्या था पुलिस भी उस तक पहुंच गई।