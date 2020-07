चोरों ने गजब कर दिया, एक राज्य की बिजली दूसरे राज्य में ले गए

(Hariyana News ) आपने सरकारी माल तो इधर-उधर से करने की खबरें देखी-सुनी होंगी पर क्या कोई एक राज्य की बिजली को इधर से उधर (Theft electric in another state ) कर सकता है। ऐसा ही हुआ हरियाणा में। बिजली चोरों ने गजब की (Hariyana power theft in Uttar Pradesh ) चालाकी दिखाई। हरियाणा की बिजली को चोरी करके उत्तरप्रदेश के फार्म हाउसों को रोशन (Enlighten farm houses ) कर डाला। एक राज्य की बिजली दूसरे राज्य में चोरी का यह खेल भी एक-दो नहीं पूरे 6 साल तक चलता रहा।