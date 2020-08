कोरोनावायरस ने पंजाब (coronavirus in Punjab ) में हड़कम्प मचा रखा है। अब तक 562 लोगों की मौत हो चुकी है (death due to coronavirus in Punjab । 22 में से सात जिलों पर आफत आई हुई है।

चंडीगढ़। कोरोनावायरस ने पंजाब (coronavirus in Punjab ) में हड़कम्प मचा रखा है। अब तक 562 लोगों की मौत हो चुकी है (death due to coronavirus in Punjab । पंजाब के 22 में से सात जिलों पर आफत आई हुई है। ये हैं- लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, संगरूर , एसएएस नगर और गुरदासपुर (Ludhiana, Jalandhar, Amritsar, Patiala, Sangrur, SAS Nagar and Gurdaspur)। इन जिलों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज (Corona infected patient) मिल रहे हैं। मौतें भी हो रही हैं। लुधियाना, जालंधर और पटियाला में रात्रि कर्फ्यू (Night curfew in Ludhiana, Jalandhar and Patiala) लगाया जा चुका है। मास्क न पहनने पर एक घंटा मास्क पहनकर खड़ा होने की सजा का ऐलान किया गया है। इसका भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है।

एक दिन में 998 नए मरीज

पिछले चौबीस घंटे में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है 998। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कोरोनावायरस किस कदर खलबली मचाए हुए है। इससे पहले यह संख्य एक हजार से अधिक थी। मौतें 23 हुई हैं। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 22,928 हो गई है।

नमूने और मामलों का विवरण

1. कुल लिए नमूने 6,59,284

2. रोगियों की कुल संख्या सकारात्मक परीक्षण 22,928

3. रोगियों की संख्या छुट्टी दे दी 14,860

4. सक्रिय मामलों की संख्या 7,506

5. ऑक्सीजन समर्थन पर मरीजों की संख्या 123

6. मरीज जो क्रिटिकल हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं 26

7. कुल मृत्यु 562

चौबीस घंटे की स्थिति

1. ऑक्सीजन समर्थन पर नए रोगियों की संख्या 06

2. आईसीयू में भर्ती नए रोगियों की संख्या 04 (जालंधर -4)

3. वेंटिलेटर सपोर्ट पर लगाए गए नए मरीजों की संख्या 03 (लुधियाना -2, कपूरथला -1)

4. नए रोगियों की संख्या जिन्हें छुट्टी दी गई 820 (लुधियाना -२५४, जालंधर -२३६, अमृतसर- ,३, होशियारपुर -१०, गुरदासुर -४ ९, फिरोजपुर -१५, पठानकोट -६६, बठिंडा -६६, एफजी साहिब-8, मोगा -३४, फरीदकोट -६, मुक्तसर -४, मनसा -29)

5. नई मौतों की संख्या 23 (अमृतसर -2, बरनाला -1, जालंधर -1, लुधियाना -12, एसएएस नगर -1, एसबीएस नगर -1, पटियाला -3, रोपड़ -1, संगरूर -1)

6. चौबीस घंटे में कोरोना सकात्मक मिले मरीजों की संख्या 998

चौबीस घंटे में मिले संक्रमित मरीज

लुधियाना 168

जालंधर 120

अमृतसर 102

पटियाला 139

संगरूर 32

एसएएस नगर 91

गुरदासपुर 50

फिरोजपुर 17

तरनतारन 24

भटिंडा 72

एफजी साहिब 14

पटियाला 1

मोगा 1

एसबीएश नगर 4

फरीदकोट 18

फाजिल्का 8

कपूरथला 31

रोपड़ 31

मुक्तसर 16

बरनाला 11

मानसा 8

पंजाब में अब तक की स्थिति

जिला, कुल मामले, सक्रिय मामले, स्वस्थ, मौतें

1. लुधियाना 4888 1649 3075 164

2. जालंधर 3027 920 2032 75

3. अमृतसर 2287 475 1720 92

4. पटियाला 2519 879 1592 48

5. संगरूर 1259 241 983 35

6. एसएएस नगर 1248 581 649 18

7. होशियारपुर 619 55 549 15

8. गुरदासपुर 844 271 550 23

9. फिरोजपुर 641 345 288 8

10 पठानकोट 551 161 377 13

11. तरनतारन 467 206 248 13

12. बठिंडा 809 428 373 8

13. एफजी साहिब 465 120 340 5 5

14. मोगा 530 208 317 5

15. एसबीएस नगर 339 52 280 7

16. फरीदकोट 391 101 289 1

17. फाजिल्का 367 112 253 2

18. कपूरथला 413 185 215 13

19. रोपड़ 349 93 250 6

20. मुक्तसर 295 60 233 2

21. बरनाला 432 307 117 8

22. Mansa 188 57 130 1

कुल 22928 7506 14860 562