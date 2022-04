फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की मांग, भाजपा सांसद ने लिखा पत्र

इलाहाबाद, फैजाबाद जैसे जिलों के नामकरण के बाद अब यूपी के फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलने की संभावना तेज है। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर मांग की है कि फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचालनगर कर दिया जाए।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में कई जिलों के नाम बदले हैं। इलाहाबाद, फैजाबाद जैसे जिलों के नामकरण के बाद अब यूपी के फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलने की संभावना तेज है। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर मांग की है कि फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचालनगर कर दिया जाए। उन्होंने द्रौपदी के नाम पर जिले का नाम बदलकर पांचालनगर करने की मांग की है कि फर्रुखाबाद का मौजूदा नाम मुगलकालीन है। सांसद ने सीएम योगी को लेटर लिख कर कहा कि फर्रुखाबाद का इतिहास प्राचीन है। तीन नदियों गंगा, रामगंगा, काली नदी के मध्य बसा हुआ फर्रुखाबाद का इतिहास पौराणिक काल के समृद्ध है। उस समय यह पांचाल क्षेत्र कहलाता था यह शहर पांचाल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। फर्रुखाबाद की स्थापना से पहले ही हां कंपिल, संकिसा, श्रंगारामपुर और शमसाबाद प्रसिद्ध थे।

