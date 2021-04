घाट पर गंदगी का अंबार, खुले में हो रहा शवों का अंतिम संस्कार, पीपीई किट और मास्क भी फेंके

फर्रुखाबाद. Cremation of Covid Positive people done in Open. पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर जारी है। रोजाना संक्रमण के नए मामले सामने के साथ ही बड़ी तादाद में लोगों की कोरोना से मौत भी हो रही है। आलम ये है कि श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं। शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। यूपी के फर्रुखाबाद के पांचाल घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए बने सभी प्लैटफॉर्म भरे रहते हैं। लोगों को मजबूरी में खुले में गंगा किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ता है। दिन भर शवों के दाह संस्कार से घाट पर गंदगी का अंबार सजा पड़ा रहता है। यही नहीं, जगह-जगह पर खुले में इस्तेमाल हुई पीपीई किट और मास्क पड़े रहते हैं, जिस कारण मोक्ष धाम में संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है।

कोविड और नॉन कोविड शवों का दाह संस्कार एक ही जगह पर

पांचाल घाट स्थित मोक्ष धाम पर आम दिनों में रोज 20 से 25 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। लेकिन कोरोना की वजह से अब रोज तकरीबन 60 से 70 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। इसमें कोविड और नॉन कोविड शव शामिल होते हैं। जिस कारण कोविड और नॉन कोविड शवों का दाह संस्कार एक ही जगह पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि इतनी मात्रा में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। गांव से शवों के अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोग खुद ही लकड़ी और कंडे साथ लेकर आते हैं। लेकिन इनमें कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन नहीं करता। कोविड से हुई मौतों के अंतिम संस्कार के बाद लोग मास्क और पीपीई किट वहीं खुले में छोड़कर चले जा रहे हैं। आसपास के लोगों में इससे संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है।

फ्री में होगा अंतिम संस्कार

कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण और उससे होने वाली मौतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि संक्रमित मरीजों की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिला प्रशासन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने और आदेश को तत्काल प्रभाव से अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह आदेश टीम-11 के साथ की गई बैठक में दिया।

