11 घंटे खौफ के साए में रही 23 बच्चों की जिंदगी, एनकाउंटर में ढेर हुआ सिरफिरा युवक, पत्नी ने पिटाई से तोड़ा दम

फर्रुखाबाद. मोहम्मदी कोतवाली के कथरिया गांव में बंधक बनाए गए 23 बच्चों को पुलिस ने देर रात सकुशल सिरफिरे युवक सुभाष बाथम के चंगुल बाहर निकाला। करीब 11 घंटे के ड्रामे के बाद आखिरकार ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने ईंट और हथौड़े से आरोपी युवक का गेट तोड़कर बच्चों को उसे चंगुल से मुक्त कराया। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच फायरिंग हुई जिसमें दो पुलिसकर्मियों घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सिरफिरे युवक की मौत हो गई। घर के अंदर आरोपी की पत्नी भी मौजूद थी। पुलिस ने आरोपी की पत्नी व बच्चों को कब्जे में ले लिया। पत्नी को सीएचसी और बेटी को एक ग्रामीण के हवाले कर दिया गया। पिटाई के कारण बुरी तरह घायल हुई आरोपी की पत्नी ने भी शुक्रवार सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया।

निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पाए एक व्यक्ति ने पुलिस और गांववालों को मजा चखाने के लिए गांव के ही 24 बच्चों को घर में बंधक बना लिया। उसने अपनी सालभर की बेटी गौरी के जन्मदिन पार्टी के बहाने बच्‍चों को बुलाया था। काफी देर बाद भी जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने आरोपी के घर जाकर बच्चों की जानकारी ली। वहां आरोपी युवक ने दरवाजा न खोलने और बच्चों को बंधक बनाए जाने की बात कही, तो ग्रामीणों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस जब इन्हें छुड़ाने पहुंची तो बम फेंक दिया। इसमें कोतवाल समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिर समझाने पहुंचे दोस्त को भी गोली मार दी। शाम चार बजे से पुलिस बच्चों को मुक्त कराने के लिए आरोपी युवक के घर घेराबंदी किए हुई थी।

आवास और शौचालय की मांग

देर शाम एसपी, डीएम, पुलिस बल के साथ आरोपी के घर के बाहर डटे रहे। वहीं देर रात आइजी मोहित अग्रवाल भी गांव पहुंच गए और अफसरों से पूरी जानकारी ली। देर रात सिरफिर ने छह माह की बच्ची को छत के मोखले से पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद उसने डीएम के नाम एक टाइप किया हुआ पत्र फेंका, जिसमें उसने अपनी मांगे पूरी न करने की बात कही थी। पत्र में लिखा था कि प्रधान ने उसे कालोनी नहीं दी और न ही शौचालय बनवाया। उसे अपनी ये दोनों मांगे पूरी चाहिए।

रात करीब 12.30 बजे ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सुभाष के घर का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद वह छुड़ाकर अंदर भागा तो पीछे से पुलिस भी घुस गई। इस दौरान सुभाष ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें दो पुलसकर्मी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सुभाष को गोली लगने से उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने घर में बने बेसमेंट से बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया।

आरोपी की पत्नी को पुलिस के सामने पीटा

फायरिंग बंद होने के बाद गुस्साए गांव के लोग भी घर में घुसे और पथराव आरोपी सुभाष की पत्नी पर पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस के सामने सुभाष की पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने सुभाष की पत्नी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और सीएचसी भेज दिया था।

मौसा की हत्या में जा चुका था जेल

क्षेत्र के बरेली-इटावा हाईवे स्थित गांव करथिया में हुई। यहां का 40 वर्षीय सुभाष बाथम अपने मौसा मेघनाथ की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा पा चुका है। घर में चोरी की शिकायत पर उसने 2001 में मौसा की हत्या की थी। 2005 में उसे उम्रकैद हुई। 12 साल जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई। करीब तीन महीने पहले एसओजी ने फतेहगढ़ में हुई चोरी के आरोप में उसे जेल भेज दिया। वहां से डेढ़ माह पूर्व जमानत पर छूटा। खुद को फंसाने के शक में उसने पुलिस व ग्रामीणों से बदला लेने की योजना बनाई और बेटी के जन्मदिन के बहाने ब्च्चों को बंधक बना लिया।

आठ घंटे चला बच्चों को मुक्त कराने का अभियान

UP DGP OP Singh: The operation ran for around 8 hours. We tried to engage him constructively through talks but we got information that he had firing capability and there was possibility that he had explosives in his possession. He was threatening to carry out a blast. https://t.co/QMcp8pD9k0 pic.twitter.com/Nit6XlJgl2