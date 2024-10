आईएमडी अलर्ट: कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें फर्रुखाबाद में कैसा रहेगा मौसम?

IMD Heavy rain warning in many states, know Farrukhabad weather? मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसका प्रमुख कारण एक चक्रवाती परिसंचरण का विकसित होना है। कृषि मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कानपुर मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र में इसका असर नहीं पड़ेगा।