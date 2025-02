Rain alert: इन जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग का अलर्ट

Rain alert with thunderstorm in these districts मौसम विभाग में पश्चिमी विक्षोभ को लेकर सावधान किया है। जिसके अनुसार आगामी 20 फरवरी को मौसम में परिवर्तन आएगा। तेज हवा चलने की संभावना है। बारिश भी होगी।

फर्रुखाबाद•Feb 19, 2025 / 10:02 pm• Narendra Awasthi

Rain alert with thunderstorm in these districts मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल के फर्रुखाबाद में आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दिन में 20 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। कन्नौज में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। 20 फरवरी को 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश होने की भी संभावना है। ‌