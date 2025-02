UP rain alert: 24 फरवरी को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश

New western disturbance active February 24, rain, thunderstorm in these districts मौसम विभाग में पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 24 फरवरी को सक्रिय होना होने वाला वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को प्रभावित करेगा। आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है।

New western disturbance active February 24, rain, thunderstorm in these districts मौसम विभाग में नए पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) को लेकर अलर्ट किया है। जिसके अनुसार 24 फरवरी की रात में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आंधी तूफान भी आने की संभावना है। इस दौरान तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल, बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर आदि जिले आते हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर इन जिलों में पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज रात का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा आगामी रविवार 23 फरवरी को भी आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्तार से हवा चल सकती है।

