ब्लैक एंड ब्यूटीफुल लुक में पेरिस फैशन वीक पहुंचीं दीपिका पादुकोण

Emma Stone takes away all the blues in the suit : अमेरिकन एक्ट्रेस एमा स्टोन ने भी लुइ वुतो के शो में शिरकत की। उन्होंने ऑरेंज पिनस्ट्रिप्स वाला ब्लू सूट पहना है । सूट को हल्के नीले रंग की बटन-अप शर्ट से पेयर किया है। अपने लुक को एमा ने ब्लैक टॉप-हैंडल हैंडबैग के साथ एक्सेसराइज़ किया।