Desi Fusion at Cannes 2023: कान फेस्टिवल में छाया देसी फ्यूजन, सारा अली और मृणाल ठाकुर ने पहनी स्टाइलिश साड़ी

Chip Off the Old Block: फिर एक बार सारा अली खान के लुक को अबू जानी और संदीप खोसला ने डिजाइन किया है। सारा की इंस्टाग्राम फोटोज पर कमेंट करते हुए आर्टिस्ट सुखमनी बेदी ने कहा आप अपनी दादी शर्मिला टैगोर की तरह दिखती है। उन्होंने लिखा 'Replica of your grandma #sharmilatagore ji with her 60’s-70’s look in your first picture is breathtaking. (आपकी पहली तस्वीर में आपकी दादी #शर्मिलातागोर जी की 60-70 के लुक में लुभावनी लग रही है।)