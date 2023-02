Trend 2023 : फैशन शोज से लेकर बॉलीवुड बिगशोट्स तक छाया इस कलर का जादू

What is season's favourite colour – पॉपुलर डिज़ाइनर राल्फ लॉरेन ने एक बार कहा था 'ब्लैक इस नॉट एज गुड एज पर्पल' ( “Black is not as good as purple.”) मतलब 'काला रंग उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बैंगनी रंग है। हो सकता है राल्फ लॉरेन की यही बात इस सीजन का ट्रेंड बन गयी है। इंटरनेशनल फैशन शोज के मॉडल्स से लेकर देसी सेलिब्रिटीज आजकल पर्पल कलर पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा कीं। जहाँ डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के क्रिएशन में पर्पल कलर का श्रग स्टाइल स्लीवलेस टॉप और मैचिंग वाइड-लेग ट्राउज़र्स में सारा रॉयल नवाबी लुक में नजर आ रही हैं। अपने फोटो कैप्शन में सारा ने पर्पल को 'रॉयल कलर' बताया ।

What you wear is what you feel : लाल पीला सफ़ेद काला ये सब बेसिक कलर्स हैं। हम सभी के वार्डरॉब में यह कलर्स हमेशा नज़र आएंगे। इन्हे अपना सेफ कलर या 'गो-टू' कलर भी कह सकते हैं। पर क्या आपने कभी बोल्ड कलर ट्राय किये हैं? क्या कभी आपने सोचा है कैसा हो अगर आपके कलेक्शन में ऑरेंज, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के ड्रेसेस हों ? यदि नहीं सोचा है तो सोच लीजिये और तैयार हो जाईये क्यों कि फैशन ट्रेंड कि माने तो पर्पल कलर इस बार छाने वाला है। पर्पल कलर एक आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिविटी एक्स्प्लोर करना का मौका देता है। इंटरनेशनल फैशन शोज के मॉडल्स से लेकर देसी सेलिब्रिटीज आज कल पर्पल कलर पर फोकस कर रहे हैं।



पर्पल कलर को हमेशा से रॉयलिटी और लक्ज़री का कलर माना गया है और रॉयल फैमिलीज़ में अक्सर यह कलर देखा गया है। यहाँ तक कि फेमस राइटर और पोएट रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी एक शार्ट स्टोरी में कहा था 'उन्होंने खुद को कोटेशन में लपेट लिया - वैसे ही जैसे एक भिखारी खुद को सम्राटों के पर्पल में लपेट लेता है।' (“He wrapped himself in quotations — as a beggar would enfold himself in the purple of Emperors.” —Rudyard Kipling ) यहाँ किपलिंग ने पर्पल को रॉयल बताया है, उसे सम्राट से जोड़ा है।