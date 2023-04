फैशन ट्रेंड्स सेट करतीं स्टाइलिश सेलेब्रिटी मॉम्स एंड डॉटर्स, देखें फोटोज

The Bachchan/Nandas with the Designers : साल 2002 में माधुरी दीक्षित के लिए बनाए गए फेमस 'देवदास मिरर लहंगे' को रिक्रिएट करते हुए डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला ने श्वेता बच्चन के लिए चमकदार असली शीशे के टुकड़े और जरदोजी कढ़ाई से तैयार स्कर्ट और दुपट्टे किया है। इसे हाफ-कप ब्लाउज के साथ पेयर किया गया है । वहीँ श्वेता की बेटी नव्या नवेली नंदा ने डिजाइनर्स के सोनार कलेक्शन से ड्रेस पहना है।