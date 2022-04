असली ब्लॉक प्रमुख गेहूं के खेत में, नकली बैठा मंच पर, जानिए पूरा मामला

Block Pramukh in Fatehpur: फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक से एक गजब का मामला सामने आया। ब्लॉक प्रमुख बनीं महिला खेतों में गेंहू काट रही। जबकि कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख की जगह कोई और ही मंच पर बैठा है।

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का खुलेआम माखौल उड़ाया जा रहा है। यहां महिला सशक्तीकरण और राजनीति में महिलाओं के आरक्षण की भी धज्जियां उड़ रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण तेलियानी ब्लॉक में देखने को मिला। यहां की ब्लॉक प्रमुख पुष्पादेवी जब अपने खेत में गेहूं काट रहीं थीं तब उस वक्त स्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम में नकली व्यक्ति मंच पर ब्लॉक प्रमुख बनकर न केवल बैठा रहा। बल्कि उसने भाषण भी दिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

ब्लॉक में एक स्वास्थ्य मेला आयोजित किया था। इसमें ब्लॉक प्रमुख को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा नेता अभिषेक त्रिवेदी ब्लॉक प्रमुख बन कर पहुंच गया। और बकायदा पुष्प माला पहनने के बाद भाषण भी दिया। यही नहीं मंच पर लगे बैनर में भी ब्लॉक प्रमुख के रूप में पुष्पा देवी नहीं बल्कि अभिषेक त्रिवेदी का नाम लिखा था।

Block Pramukh working on Field Someone else Holding Charge in Fatehpur