देशभर में छठ की छटा, तस्वीरों में देखें

छठ पर्व के चौथे एवं अंतिम दिन तड़के ही उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए व्रती और उनके परिजन अपने घरों से पूजा सामग्रियों के साथ घाटों पर पहुंचे और घुटने तक पानी में खड़े होकर व्रतधारियों ने सूप, बांस की डलिया में मौसमी फल, गन्ना सहित पूजन सामग्री और गाय के दूध से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की।

इसके बाद छठ व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया और इसी के साथ ही व्रत और उपवास का चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व संपन्न हो गया।

Maharashtra: Devotees in large numbers gather at Juhu Beach in Mumbai on #ChhathPuja. pic.twitter.com/2s7CBI3Oe8 — ANI (@ANI) November 2, 2019

प्रकृति पूजन के महापर्व छठ के अवसर पर पूरे देश में लोगों के बीच धार्मिक श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

Bihar: Devotees offer prayers at Patipull Digha Ghat in Patna on the occasion of #ChhathPuja. pic.twitter.com/KqDjAVQOgl — ANI (@ANI) November 3, 2019

बिहार-झारखंड समेत पूरे देश में छठ महापर्व को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। इस दौरान छठ पूजा के पारंपरिक गीत गूंजते रहे।

Devotees gather at Suryakund Dham in Gorakhpur to perform the rituals of #Chathpuja. pic.twitter.com/aWf7YIzX6t — ANI UP (@ANINewsUP) November 3, 2019

बता दें कि छठ का पर्व 31 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ था। दूसरे दिन खरना पर गुड़ की खीर बनाई गई और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया।

Nepal: President Bidhya Devi Bhandari performed rituals during #chhathpuja in Kathmandu, today. pic.twitter.com/l9GBhzjQWB — ANI (@ANI) November 3, 2019

आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व संपन्न हो गया।