Eid 2023: अलविदा जुमा आज, जानें कब मनाई जाएगी ईद 22 या 23 अप्रैल को

भोपालPublished: Apr 21, 2023 02:58:48 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Eid 2023: Eid celebration date in india, When will be celebrated Eid 2023: ईद-उल-फितर की तारीख हर साल बदलती रहती है क्योंकि, नया चांद देखने के साथ ही यह पर्व मनाया जाता है। ईद इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के दसवें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाई जाती है। यह महीना इस्लामिक कैलेंडर के नवें महीने रमजान के बाद आता है। ईद से पहले रमजान में जमात-उल-विदा यानी आखिरी जुमे की नमाज का बेहद महत्व माना गया है।