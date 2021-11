Kaal Bhairav Jayanti 2021: काल भैरव अष्टमी कब है? जानें भैरव की अराधना, पूजन, रूप और इसके लाभ

Kaal Bhairav Jayanti 2021 : हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक कालाष्टमी (Kalashtami 2021) होती है। इस दिन को भगवान भैरव का विशेष दिन माना जाता है। इसे काला अष्‍टमी भी कहते हैं। यह तिथि भगवान भैरव की विशेष पूजा का दिन मानी गई है, अत: इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है।

वहीं दूसरी ओर हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी को काल भैरव अष्टमी (Kaal Bhairav Ashtami 2021) के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव का इसी दिन अवतरण हुआ था। ऐसे में इस साल यानि 2021 में काल भैरव जंयती शनिवार,27 नवंबर को मनाई जाएगी। भगवान काल भैरव को भगवान शिव (Lord Shiva) का रुद्र स्वरुप माना जाता है।

जानकारों के अनुसार काल भैरव अष्टमी तंत्र साधना के लिए अति विशेष मानी जाती है। मान्यता के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का ही एक रुप हैं, और भैरव की साधना भक्तों के सभी संकटों को दूर कर देती है। इनकी साधनाओं को अत्यंत कठिन माना जाता है, जिसके तहत इस दौरान मन की सात्विकता और एकाग्रता का पूरा ख्याल रखना होता है।

पौराणिक मान्यताओं के आधार स्वरूप मार्गशीर्ष कृष्ष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान शिव, भैरव रूप में प्रकट हुए थे, अत: इसी उपलक्ष्य में इस तिथि को व्रत व पूजा का विशेष विधान है।

काल भैरव की पूजा से ये होते हैं विशेष लाभ

माना जाता है कि भैरवाष्टमी या कालाष्टमी के दिन पूजा उपासना से शत्रुओं और पापी शक्तियों का नाश होता है और सभी प्रकार के पाप, ताप व कष्ट दूर हो जाते हैं।

Must Read- शत्रु नाश की अधिष्ठात्री देवी हैं मां पीतांबरा

भैरवाष्टमी के दिन व्रत और षोड्षोपचार पूजन अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन श्री कालभैरव जी का दर्शन-पूजन शुभ फल देने वाला होता है।

भैरव के भक्तों के अनुसार भैरव जी की पूजा उपासना मनोवांछित फल देने वाली होती है। साथ ही साधक इस दिन भैरव जी की पूजा अर्चना करके तंत्र-मंत्र की विद्याओं को पाने में भी समर्थ होता है। वहीं इनका आश्रय प्राप्त करने वाला भक्त निर्भय हो जाने के साथ ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है।

यह भी माना जाता है कि भैरव उपासना जहां क्रूर ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करती है, वहीं इससे भैरव जी के राजस, तामस व सात्विक तीनों प्रकार के साधना तंत्र प्राप्त होते हैं।

कहा जाता है कि भैरव साधना स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन और सम्मोहन जैसी तांत्रिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए कि जाती है, इनकी साधना करके सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। आमर्दक पीठ पर छ: मास तक जो लोग अपने इष्ट देव का जप करते हैं, वे समस्त वाचिक, मानसिक व कायिक पापों में लिप्त नहीं होते।

Must Read- जानिये कहां और कैसे शुरू हुई थी शिवलिंग की पूजा