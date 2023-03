Ramadan 2023: जुबान के साथ आंखों और कानों का भी होता है रोजा, रोजेदार भूलकर भी न करें ये काम वरना टूट सकता है रोजा

भोपालPublished: Mar 24, 2023 12:26:14 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Ramadan2023: Do not make these mistakes in Ramdan or Ramazan Month: हालांकि, जो लोग रोजा रखते हैं, उन्हें कई बातों का ख्याल रखना जरूरी माना गया है। जरा सी लापरवाही से रोजा टूट सकता है। सेहरी से लेकर इफ्तार तक के समय में आपको भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। दरअसल माना जाता है कि रोजा सिर्फ जुबान का नहीं बल्कि आंखों और कान का भी होता है, कैसे जानने के लिए पढ़ें पत्रिका.कॉम का यह लेख...