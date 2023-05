19 साल बाद सावन के महीने में बनेगा दुर्लभ संयोग, शिवभक्तों को मिलने जा रही हैं सावन के दो चरण की खुशियां

भोपालPublished: May 15, 2023 01:42:29 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Sawan Month 2023 has rare chance this time after 19 years, when will be start and puja vidhi: 'ऊं नम: शिवाय' के स्वर हर ओर से सुनाई देने लगते हैं। शिवभक्ति का यह महीना इस बार दुर्लभ संयोग बना रहा है। यह दुर्लभ संयोग 19 साल बाद बन रहा है।