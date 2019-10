Happy Durga Puja 2019: घर बैठे देखें देश के खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल

देशभर में नवरात्रि धूम-धाम से मनाया जा रहा है। देशभर के पंडालों में मां दुर्गा के पट सप्तमी को ही खुल गए। देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए श्रद्धालु पंडाल में पहुंच रहे हैं और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं।

Assam: Devotees offer prayers on Durga Ashtami in Guwahati #DurgaPuja2019 pic.twitter.com/rUh03jAJs7 — ANI (@ANI) October 6, 2019

इस मौके पर हम आपको देश भर के कुछ पंडालों को दिखाने जा रहे हैं, जहां भक्तों ने मां की प्रतीमा की स्थापना करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोपाल से लेकर पटना तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक शेरेवाली की जयकारे हो रहे हैं।

#WATCH Madhya Pradesh: A tableau being presented in a #DurgaPuja pandal in Bhopal, has the theme of surgical strike, besides Pulwama terrorist attack and Balakot airstrike. pic.twitter.com/12Jacqd6Ql — ANI (@ANI) October 5, 2019

Prayagraj: Devotees offer prayers at Lalita Devi Temple Shakti Peeth on #durgaashtami pic.twitter.com/RawBRdiDEi — ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2019

आम हो या खास, नेता हो या अभिनेता हर कोई देवी दुर्गा के दर्शन करने के लिए पूजा पंडाल में पहुंच रहा है और मां की उपासना कर रहा है।

Kolkata: Trinamool Congress MP Nusrat Jahan and husband Nikhil Jain offer prayers at Suruchi Sangha Pandal. #DurgaPuja2019 pic.twitter.com/WF1Dw66Ein — ANI (@ANI) October 6, 2019

पट खुलते ही पूजा पंडालों की रौनक बढ़ गई है।

Maharashtra: Kakad Aarti held at Shree Mumbadevi Temple in Mumbai, this morning. #Navratri pic.twitter.com/UgrO0LCi5D — ANI (@ANI) October 6, 2019

कोलकाता में पूजा पंडालों की रौनक बढ़ गई है। आकर्षक पंडालों को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। इन पंडालों की खूबसूरती देखते ही बन रही है।

West Bengal: Transgenders in Kolkata offered prayers to the idol of 'Ardhanarishvara' during #DurgaPuja celebrations. (05.10.2019) pic.twitter.com/UPbCOaWf5L — ANI (@ANI) October 5, 2019

Delhi: Morning aarti being performed at Jhandewalan Temple on 'Durga Ashtami' today. #Navratri pic.twitter.com/QDYtD8aUNE — ANI (@ANI) October 5, 2019

इधर पटना में भी मुरझाए चेहरों पर भक्ति की रौनक लौट आयी है। भीषण बारिश और जलजमाव से जूझ रहे और उबरे लोग पंडालों को देखन के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डाकबंगला चौक स्थित पूजा पंडाल पहुंचे और पूजा अर्चना की।