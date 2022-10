इस दिवाली ऐसे पहचानियें कि माता लक्ष्मी आपके घर आईं या नहीं

मां लक्ष्मी इन रूपों में आती है आपके घर : forms of maa lakshmi in which she comes to our home on diwali

पंडित एसके शुक्ला बताते हैं कि आरोग्य दिवाली पर लक्ष्मी जी अपने आठ स्वरूपों के साथ आती हैं। महालक्ष्मी ( कन्या), धन लक्ष्मी ( धन, वैभव, निवेश, अर्थव्यवस्था), सनातना लक्ष्मी( सौभाग्य, स्वास्थ्य, आयु और समृद्धि),धान्य लक्ष्मी ( अन्न), गज लक्ष्मी ( पशु और प्राकृतिक धन), विजया लक्ष्मी ( विजय), विवीरा लक्ष्मी ( वीरोचित लक्ष्मी), द्या लक्ष्मी ( विद्या, ज्ञान, कला, विज्ञान)।