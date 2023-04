आज का दिन है बेहद खास, बन रहे हैं कई शुभ योग, इन कामों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी आर्थिक तंगी

भोपालPublished: Apr 14, 2023 05:02:39 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Today is very special due to many festivals be celebrated: वैशाख के इस महीने में अक्षय तृतीया, वरुथिनी एकादशी, बुद्ध पूर्णिमा सहित कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। लेकिन इस साल का वैशाख महीने का एक दिन बेहद खास हो चला है। और वह दिन है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 14 अप्रैल शुक्रवार का दिन। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जाने आज शुक्रवार 14 अप्रैल 2023 का दिन क्यों हो चला है खास...