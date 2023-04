Eid 2023: ईद से पहले जरूरी है जकात और फितरा, जानें किन पर है फर्ज और किन लोगों की कर सकते हैं मदद

भोपालPublished: Apr 21, 2023 03:32:53 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Why is important to give zakat and fitra before eid celebration?: लेकिन ईद के दिन नमाज से पहले ही जकात और फितरा अदा करना अनिवार्य माना गया है। जकात और फितरा को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि जकात और फितरा क्या है? ये फर्ज क्यों माने गए हैं? जकात और फितरा किसे और किस तरह किया जाना चाहिए? आदि। पत्रिका.कॉम के इस लेख में एक्सपर्ट से जानें इन सवालों के जवाब...