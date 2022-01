Mauni Amavasya 2022- साल 2022 की पहली सोमवती अमावस्या पर बना ये संयोग, देगा आपको विशेष फल

Somvati Amavasya : इन कामों को करने से तृप्त होंगे पूर्वज, देंगे आपको आशीर्वाद

Somvati Amavasya with Mauni Amavasya 2022 : हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल के हर माह में पड़ने वाली अमावस्या का अपना अपना नाम है। इन्हीं में से माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या माघी अमावस्या (Maghi Amavasya) के नाम से जानी जाती है, जो इस साल सोमवार 31 जनवरी को पड़ रही है। माघ मास में पड़ने के कारण इसे माघी अमावस्या (Maghi Amavasya) या मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya) कहा जाता है।

Somvati amavasya and moni amavasya are on same day