World Health Day 2023: कैसा भी रोग हो इन मंत्रों से दूर हो जाएगी हर बीमारी, हमेशा बनी रहेगी तंदुरुस्ती

भोपालPublished: Apr 07, 2023 02:11:38 pm Submitted by: Sanjana Kumar

World Health Day 2023: Every disease will go away with these mantras: अगर आप खुद को लंबे समय से बीमार या कहें कि अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो आप दवाओं के साथ ही इन चमत्कारी उपायों को भी आजमा सकते हैं। ये चमत्कारी उपाय हैं मंत्र। जी हां हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे चमत्कारी मंत्रों के बारे मे बताया गया है, जिनके नियमित जाप से गंभीर से गंभीर रोगों से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि पत्रिका.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है, यह लेख ज्योतिष और लोक मान्यताओं पर आधारित है।