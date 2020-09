ATM Card Safety Tips: एटीएम से पैसा निकालते समय इन बातों का रखें ध्यान, लापरवाही पड़ेगी भारी

-How to prevent Debit Card Fraud at ATMs? अक्सर लापरवाही के कारण बैंक ( Banks ) ग्राहक एटीएम धोखाधड़ी ( ATM Fraud ) का शिकार हो जाते हैं।

-एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए बैंक ग्राहकों को अलर्ट ( Bank Alert ) करते रहते हैं।

-लेकिन, कुछ बातों का ध्यान रखा जाएं तो एटीएम फ्रॉड होने से बचा जा सकता है।

-आइए जानते हैं कैसे आप एटीएम फ्रॉड से बच सकते हैं।