ये कंपनियां एक साल में दे रही है सबसे ज्यादा रिटर्न, घर बैठे खोले Online अकाउंट

नई दिल्ली. Best investment Plans, Short term investment options : इस साल कंपनियों पर करोना वायरस (Coronavirus in inidia) की महामारी की गंभीर मार पड़ी है। यह वायरस मार्च की तबाही में कंपनियों (Profit IN Comapny) का 20 से 30% मुनाफा चट कर गया है। विशेषकों की मानें तो आने वाला समय और भी बुरा हो सकता है। इस साल विश्व अर्थव्यवस्था (global economy) द्वितीय विश्व युद्ध (second World War) के बाद की सबसे खराब मंदी (Bad recession) का सामना कर रही है।

मालूम हो कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और आलम यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy) चरमरा गई हैं। वही इस महामारी के दौरान शेयर बाजार का पिछले 1 साल का रिटर्न देखे तो बहुत ही खराब स्थिति नजर आई हैं। यानी नेगेटिव स्थिति रही हैं । उधर एफडी, बचत जमाओं और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में गिरावट आई है। वही देखा जाए तो सोना ही एकमात्र ऐसा निवेश रहा है जिसमें पिछले 1 साल में सबसे अच्छा रिटर्न ( Best investment Plans) दिया है। आइए जानते हैं उन निवेशकों के बारे में जो कम समय में ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं। यह सभी डेबिट स्कीम वाले माध्यम हैं, जहां आपका रिटर्न गारंटीड है। आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में...



आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC FIRST Bank)



IDFC First बैंक के बचत खाते पर 7 फीसदी का ब्‍याज मिलता है. यह कई अन्‍य बैंकों के मुकाबले कहीं ज्‍यादा है। SBI के बचत खाते में 3.5 फीसदी सालाना ब्याज है। जबकि डाकघर के बचत खाते पर 4 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। मौजूदा समय में ज्यादातर प्रमुख बैंक बचत खाता खोलने पर 3.5 से 4 फीसदी ही सालाना ब्याज दे रहे हैं।

घर बैठे खोले ऑनलाइन अकाउंट

- सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्‍ट बैंक की वेबसाइट https://www.idfcfirstbank.com/ पर जाएं।

- वहां पेज खुलने के बाद एक विकल्प सेविंग्स अकाउंट का दिखेगा।

- आपको Saving Accounts- up to 7% p.a. के आप्शन पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमे आपको अपना नाम, मोबाइन नंबर और ईमेल आईडी डालकर क्लिक करना होगा.

नए खुलने वाले पेज पर आपको आधार नंबर डालना होगा और वेरीफाई करना होगा।

- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिसमे पूछी गई सभी जानकारी आपको भरनी होगी।

- इसके बाद आपको आपका फॉर्म भर जाने का प्रीव्यू मिल जाएगा।

- फिर अकाउंट में पैसे ट्रान्सफर करने होंगे. लेकिन अगर आपने जीरो बैलेंस अकाउंट सेलेक्ट किया है तो कोई राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।



KTDFC एफडी

केरल ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (केटीडीएफसी) 8 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर की पेशकश कर रहा है, जिसमें यील्ड 10 प्रतिशत के बहुत करीब है। ये एफडी बहुत सुरक्षित है, क्योंकि इनके लिए केरल सरकार 4,500 करोड़ रुपये की गारंटी देती है।

खास बातें..

- वर्तमान में देश में कोई भी कंपनी या कमर्शियल बैंक नहीं हैं जो 8 फीसदी की ब्याज दर की पेशकश करे।

- इसका पूरा नाम केरल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (Kerala Transport Development Finance Corporation) है।

- fixed deposits पर केरल सरकार गारंटी देती है। इसलिए इसे काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है।

IndusInd Bank में FD

इंडसइंड बैंक में अगर आप एक साल के लिए FD करते हैं तो आपको 7 फीसदी तक ब्याज दर मिलेगी। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो 2 साल के बाद आपके बैलेंस पर 7 फीसदी ब्याज मिलती है।

खास बातें..

-फिलहाल ऐसे बहुत कम बैंक हैं जो FD पर 7 फीसदी ब्याज देते हों।

- सीनियर सिटीजन्स को जमा राशि पर 0.50 फीसदी का अतिरिक्त अतिरिक्त ब्याज दर का ऑफर मिल रहा है।

LIC हाउसिंग फाइनेंस में FD

1 साल के शॉर्ट टर्म के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस 7 फीसदी की ब्याज दर दे रहा है। इसको जमा राशि पर AAA रेटिंग मिली हुई है। यानी आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है।

खास बातें..

- LIC हाउसिंग को LIC प्रमोट करता है।

- लिहाजा इसमें आपकी जमा राशि पूरी तरह से सुरक्षित है।

- फिलहाल किसी भी बड़े संस्थान से 7 फीसदी रिटर्न पाना बेहद मुश्किल है।

- इसमें आपको एक सलाह दी जाती है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसों को ब्लॉक न करें, बल्कि एक साल तक के लिए निवेश करें।